Египетский суд рассмотрит апелляцию по делу о гибели россиянки

Смертный приговор в деле об убийстве русской в Хургаде 6 июля не окончателен. Апелляционный суд пересмотрит дело египтянина Мухаммеда Бадави, обвиняемого в ограблении и убийстве Светланы Медведевой 9 октября 2025 года.