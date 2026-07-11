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Царьград

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Египетский суд рассмотрит апелляцию по делу о гибели россиянки

Египетский суд рассмотрит апелляцию по делу о гибели россиянки

Смертный приговор в деле об убийстве русской в Хургаде 6 июля не окончателен. Апелляционный суд пересмотрит дело египтянина Мухаммеда Бадави, обвиняемого в ограблении и убийстве Светланы Медведевой 9 октября 2025 года.

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