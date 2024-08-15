Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам вырастут

В Москве с 1 сентября 2024 года вырастут штрафы за неоплату проезда по платным трассам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактора проекта постановления Александра Семенникова.