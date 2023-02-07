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Константин Зорий уходит с поста министра регионального развития Алтая

Константин Зорий уходит с поста министра регионального развития Алтая По его словам, причиной ухода является ухудшение состояния здоровья Министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий уходит в отставку по собственному желанию.

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