Константин Зорий уходит с поста министра регионального развития Алтая По его словам, причиной ухода является ухудшение состояния здоровья Министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий уходит в отставку по собственному желанию.
Константин Зорий уходит с поста министра регионального развития Алтая По его словам, причиной ухода является ухудшение состояния здоровья Министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий уходит в отставку по собственному желанию.
Свежие комментарии