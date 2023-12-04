Что делать, если ребенок перфекционист

Независимо от того, теряет ли ребёнок терпение всякий раз, когда совершает ошибку на спортивном соревновании, или каждый день часами пытается идеально сделать домашнюю работу, перфекционизм наносит ущерб жизни детей.
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