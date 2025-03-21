Власти Саратовской области усилят штат для оценки ущерба в Энгельсе

Количество бригад, которые оценивают ущерб после атаки беспилотников ВСУ в Энгельсе, будет увеличено, заявил глава Энгельсского района Максим Леонов 21 марта по итогам рабочего совещания с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области Сергеем Соколовым.