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Песков одним словом ответил на вмешательство «золотого миллиарда» в дела РФ

Песков одним словом ответил на вмешательство «золотого миллиарда» в дела РФ

Дмитрий Песков Россия больше не будет терпеть вмешательства в свои дела со стороны «золотого миллиарда», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание.

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