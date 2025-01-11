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В Госдуме потребовали остановить «массовое закрытие роддомов»

Думский комитет по защите семьи обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобой на массовое закрытие родильных домов и женских консультаций в стране.

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