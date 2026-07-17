Франция: По меньшей мере один человек погиб в результате падения дерева в департаменте Верхняя Вьенна Новой Аквитании, а еще один погиб в результате пожара в департаменте Изер Овернь-Рона-Альпы после грозы ночью 16-17 июля.
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