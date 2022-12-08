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Кузьменко против «Сан-Хосе»: гол, передача и «+1» за 16:54

Андрей Кузьменко набрал 2 (1+1) очка в матче против «Сан-Хосе» (6:5 ОТ). Теперь на счету нападающего «Ванкувера» 25 (13+12) баллов в 26 играх сезона.

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