Культура и идеология Величайший государственный преступник Б. Н. Ельцин в июне 1992 года посетил Вашингтон, где выступил в качестве вассала с докладом своему сюзерену в Конгрессе США.
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Культура и идеология Величайший государственный преступник Б. Н. Ельцин в июне 1992 года посетил Вашингтон, где выступил в качестве вассала с докладом своему сюзерену в Конгрессе США.
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