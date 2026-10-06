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Царьград

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Эксперт Виноградов выделил плюсы нового двигателя Lada Niva Legend

Эксперт Виноградов выделил плюсы нового двигателя Lada Niva Legend

Александр Виноградов из «За рулем» раскрыл особенности нового двигателя Lada Niva Legend. Новый двигатель сочетает элементы от Lada Vesta и Granta, увеличивая мощность до 90 л.

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