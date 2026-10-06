Эксперт Виноградов выделил плюсы нового двигателя Lada Niva Legend

Александр Виноградов из «За рулем» раскрыл особенности нового двигателя Lada Niva Legend. Новый двигатель сочетает элементы от Lada Vesta и Granta, увеличивая мощность до 90 л.
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