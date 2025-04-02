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Страшный пожар разгорелся в многоквартирном доме в Боровичах

Страшный пожар разгорелся в многоквартирном доме в Боровичах

По информации начальника пресс-службы ГУ МЧС по Новгородской области Ирины Демендеевой, сообщение о пожаре в многоквартирном доме по Ленинградской улице в Боровичах в экстренные службы поступило 1 апреля, в 21:00.

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