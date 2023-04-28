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Никита Курбанов о 7-м матче серии с «Локо»: «Надеюсь, что у нас хватит профессионализма, чтобы не расслабиться»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победы над «Локомотивом-Кубань» в шестом матче серии (98:75, 3-3) рассчитывает на профессионализм коллектива при подходе к решающему противостоянию.

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