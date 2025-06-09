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Мода и Шоу-бизнес

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Домохозяйка из Нижнего Новгорода поучаствовала в кулинарном шоу с Ивлевым

Домохозяйка из Нижнего Новгорода поучаствовала в кулинарном шоу с Ивлевым

Нижегородская домохозяйка приняла участие в кулинарном шоу (16+). Выпуск с нижегородкой выйдет 9 июня на телеканале «Пятница!» Продолжается гастрономическое шоу «Домохозяйки против шефов», где в кулинарной битве сходятся команда именитого шеф-повара Константина Ивлева и отряд увлечённых хозяйственных мастериц под предводительством актрисы и телеведущей Ольги Картунковой.

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