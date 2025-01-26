Кармическое новолуние 29 января: прогноз для всех знаков Зодиака от Юлии Гюлеч

Не упустите время, чтобы успеть заранее подготовиться к обновлению и трансформации. Луна freepik.com29 января нас ожидает очень благоприятное новолуние, которое создает гармоничный аспект к Юпитеру во 2 доме финансов.
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