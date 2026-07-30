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Живая Кубань

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Предпринимателям, пострадавшим после атак на Wildberries, пообещали помощь

Предпринимателям, пострадавшим после атак на Wildberries, пообещали помощь

Предпринимателям, пострадавшим после атак на Wildberries, пообещали помощьВице-премьер РФ Александр Новак поручил разработать меры поддержки для предпринимателей, которые понесли убытки из-за атак на логистические центры Wildberries.

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