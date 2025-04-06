В России хотят создать институт уполномоченного по защите животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил в правительство РФ законопроект, касающийся создания института уполномоченного по защите животных .
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