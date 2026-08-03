Бизнес попросил отсрочку по налогам из-за атак на склады Wildberries

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская Бизнес-объединение "Опора России" обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести меры поддержки для продавцов, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на склады Wildberries.
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