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Роспотребнадзор захотел депортировать инфицированных иностранцев

Роспотребнадзор захотел депортировать инфицированных иностранцев

Роспотребнадзор выступил с предложением разработать федеральную систему сведений «санитарно-эпидемиологического характера», которая позволит выявлять инфицированных иностранных граждан, а затем депортировать их.

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