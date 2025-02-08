Россиянам назвали самый выгодный способ хранения средств

Банковские депозиты — это самый простой и выгодный способ хранения средств сегодня с учетом неопределенности на валютном и фондовом рынках, рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
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