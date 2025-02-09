Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ЦАХАЛ сообщили об ударе по тоннелю, ведущему из Сирии в Ливан

В ЦАХАЛ сообщили об ударе по тоннелю, ведущему из Сирии в Ливан

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по подземному тоннелю, ведущему из Сирии в Ливан. В сообщении ЦАХАЛ говорится, что участники ливанского движения «Хезболла» якобы использовали этот тоннель для контрабанды оружия.

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