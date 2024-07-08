Страна и люди
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Страна и люди

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Российский летчик заявил, что после угона Ту-22М3 его семью бы украли

Российский летчик заявил, что после угона Ту-22М3 его семью бы украли

Российский летчик на видео ФСБ, которое показал телеканал «Россия 1», рассказал, что его семью по плану украинских спецслужб после угона Ту-22М3 должны были перевезти в Турцию, а затем через Молдавию на Украину.

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