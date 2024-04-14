Иран атакует военные базы США в случае поддержки американцами ответа Израиля

Американские базы станут военной целью для Ирана, если США поддержат ответный удар Израиля, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери 14 апреля в эфире иранского государственного телевидения.
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