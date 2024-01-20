Смородская о решении Марадишвили играть за Грузию: он правильно делает

Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поддержала решение футболиста команды Константина Марадишвили, который выступает на правах аренды за "Пари НН", играть за сборную Грузии, передает "Спорт-Экспресс".
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