Экономика Китая показала некоторые ранние признаки восстановления

Рост промышленного производства в Китае в ноябре достиг пятимесячного максимума, сообщает CNBC.Согласно опросу Caixin, промышленный PMI Китая составил в ноябре 51,5 пункта, превзойдя медианный прогноз в 50,5, полученный в ходе опроса Reuters.
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