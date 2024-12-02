Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Экономика Китая показала некоторые ранние признаки восстановления

Рост промышленного производства в Китае в ноябре достиг пятимесячного максимума, сообщает CNBC.Согласно опросу Caixin, промышленный PMI Китая составил в ноябре 51,5 пункта, превзойдя медианный прогноз в 50,5, полученный в ходе опроса Reuters.

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