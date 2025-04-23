Евросоюз без стратегии: МИД РФ о реакции на российскую угрозу

Директор департамента международных организаций МИД России, Кирилл Логвинов, на сессии ЭСКАТО в Бангкоке заявил, что Евросоюз, пытаясь противостоять российской угрозе, демонстрирует отсутствие стратегического направления во внешней политике.
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