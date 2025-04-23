Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 983 подписчика

Евросоюз без стратегии: МИД РФ о реакции на российскую угрозу

Евросоюз без стратегии: МИД РФ о реакции на российскую угрозу

Директор департамента международных организаций МИД России, Кирилл Логвинов, на сессии ЭСКАТО в Бангкоке заявил, что Евросоюз, пытаясь противостоять российской угрозе, демонстрирует отсутствие стратегического направления во внешней политике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх