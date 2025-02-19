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Царьград

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Немецкие депутаты готовы посетить парад в Москве при прогрессе по Украине

Немецкие депутаты готовы посетить парад в Москве при прогрессе по Украине

Депутат Бундестага от "Альтернатива для Германии" Маттиас Моосдорф выразил готовность германской делегации посетить парад Победы в Москве 9 мая при достижении прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

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