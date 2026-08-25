Эксперт Авито Услуг назвал способы помочь ребенку выучить иностранный язык 

Большинство родителей выбирают услуги репетиторов по иностранным языкам. По данным опроса Авито Услуг, такие занятия иностранными языками оказываются стабильно востребованными направлениями допобразования, их выбирают 38% родителей-школьников.
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