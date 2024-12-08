Чат-бот Grok компании Илона Маска xAI обзавёлся новым генератором фотореалисти...

Чат-бот Grok компании Илона Маска xAI обзавёлся новым генератором фотореалистичных изображенийКонцентрация нескольких динамично развивающихся компаний в руках Илона Маска (Elon Musk) приводит к их взаимной интеграции, а чат-бот Grok уже давно доступен подписчикам социальной сети X, а вчера он добрался и до бесплатных пользователей.