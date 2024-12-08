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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Чат-бот Grok компании Илона Маска xAI обзавёлся новым генератором фотореалисти...

Чат-бот Grok компании Илона Маска xAI обзавёлся новым генератором фотореалисти...

Чат-бот Grok компании Илона Маска xAI обзавёлся новым генератором фотореалистичных изображенийКонцентрация нескольких динамично развивающихся компаний в руках Илона Маска (Elon Musk) приводит к их взаимной интеграции, а чат-бот Grok уже давно доступен подписчикам социальной сети X, а вчера он добрался и до бесплатных пользователей.

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