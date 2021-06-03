Бесящие моменты, которые могут вывести из зоны комфорта

У каждого человека есть вещи, которые способны надолго выбить из колеи, и заставить понервничать. Например, мы можем спокойно относиться к небольшому беспорядку в квартире, но нас может невероятно раздражать то, как близкий человек режет торт.
У каждого человека есть вещи, которые способны надолго выбить из колеи, и заставить понервничать. Например, мы можем спокойно относиться к небольшому беспорядку в квартире, но нас может невероятно раздражать то, как близкий человек режет торт.
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