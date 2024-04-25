Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили натовские бронетранспортеры в зоне СВО

Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Республики Бурятия уничтожили несколько бронетранспортеров натовского производства на южнодонецком направлении СВО.
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