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Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили натовские бронетранспортеры в зоне СВО

Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили натовские бронетранспортеры в зоне СВО

Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Республики Бурятия уничтожили несколько бронетранспортеров натовского производства на южнодонецком направлении СВО.

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