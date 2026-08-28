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Происшествия

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На Камчатке сотрудники правоохранительных органов задержали участников запрещённого экстремистского движения

Сотрудники Уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России, УФСБ и УФСИН России по Камчатскому краю, а также при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Камчатскому краю пресекли деятельность местной ячейки запрещенного в Российской Федерации экстремистского движения.

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