Музей Санкт-Петербурга представили выставку "Святослав Рерих. Искусство и жизнь"

Уникальная выставка "Святослав Рерих. Искусство и жизнь". Музей-институт семьи Рерихов совместно с Государственным музеем Востока и Эрмитажем представили посетителям памятные вещи художника и исследователя, а также его малоизвестные произведения искусства.