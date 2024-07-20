Музей Санкт-Петербурга представили выставку "Святослав Рерих. Искусство и жизнь"

Уникальная выставка "Святослав Рерих. Искусство и жизнь". Музей-институт семьи Рерихов совместно с Государственным музеем Востока и Эрмитажем представили посетителям памятные вещи художника и исследователя, а также его малоизвестные произведения искусства.
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