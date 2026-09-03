В пятницу Петербург накроют сильные дожди

В пятницу на Санкт-Петербург обрушатся интенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, за день может выпасть от 20 до 40 миллиметров дождя.
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