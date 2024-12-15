Эколог предрек гибель животных и повреждение пляжей после ЧП с танкерами

Доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Александр Лучак оценил рики возникновения экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов, который произошел после крушения танкеров в Керченском проливе.
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