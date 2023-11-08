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Собянин: Москва — мировой лидер по темпам улучшения городской среды

Собянин: Москва — мировой лидер по темпам улучшения городской среды

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году. Сегодня столица занимает лидирующую позицию по индексу качества городской среды среди всех городов России и является мировым лидером по темпам ее улучшения.

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