Грузин пытался вразумить бегущих из России: "Куда вы едете? Кому вы там нужны?" О том, как плюют в грузинских кафе в блюда для русских, как ненавидят наших, называя "хозяевами" и "имперцами", известно.
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