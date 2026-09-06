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Царьград

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Грузин пытался вразумить бегущих из России: "Куда вы едете? Кому вы там нужны?"

Грузин пытался вразумить бегущих из России: "Куда вы едете? Кому вы там нужны?"

Грузин пытался вразумить бегущих из России: "Куда вы едете? Кому вы там нужны?" О том, как плюют в грузинских кафе в блюда для русских, как ненавидят наших, называя "хозяевами" и "имперцами", известно.

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