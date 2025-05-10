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"Одного просто замесили битами": расследуется стычка жителей Камешково и приезжих специалистов

"Одного просто замесили битами": расследуется стычка жителей Камешково и приезжих специалистов

Dmitry Chasovitin/Global Look Press Во Владимирской области случился конфликт, который может стать типичным для России.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Интересно, а что, в Ингушетии с ее географией, с климатом вообще нет никакой работы для местных жителей? Всё плохо с образованием, с профессиональной подготовкой, с производством? Почему вообще рабочие из Ингушетии оказались во Владимирской области?
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2 час.
И
Иринушка
А как бы отреагировали у этих &quot;специалистов&quot; дома за такое поведение ? Вот то-то. Потому и жаловаться не пошли. И спасибо еще, что до стрельбы не дошло.
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2 час.
Андрей
Ингуши не правы... Только вот подобная  ситуация случилась и не в хостеле жили, а в нескольких кабинетах заводского управления. И не ингуши были а... Там и русские и из Удмуртии и из Чувашии... Тоже  заняться не чем было по вечерам, так ко всем подряд женщинам приставали...  Пока местные мужики не собрались толпой и не.... Короче все работники через пару дней по домам разьехались...
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32 мин.
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