"Одного просто замесили битами": расследуется стычка жителей Камешково и приезжих специалистов

Вадим Кузнецов Интересно, а что, в Ингушетии с ее географией, с климатом вообще нет никакой работы для местных жителей? Всё плохо с образованием, с профессиональной подготовкой, с производством? Почему вообще рабочие из Ингушетии оказались во Владимирской области?

И Иринушка А как бы отреагировали у этих "специалистов" дома за такое поведение ? Вот то-то. Потому и жаловаться не пошли. И спасибо еще, что до стрельбы не дошло.