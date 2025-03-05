«Найдем зверей и отомстим»: в Курской области обнаружены тела россиян, замученных карателями ВСУ

ВН Владимир Никитин Для подобных преступников вернуть смертную казнь! А можно и просто их осудить и отдать ЗЭКам на особый, при этом рассказать, что эти звери с людьми сделали! Сомневаюсь, что они после этого жить смогут или захотят!

Павел Ильин Снова повторяется история. Придет новый хрущев и снова бандеровцы на свободе будут. Надо сейчас их уничтожать! Гуманисты сидят далеко от фронта.