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«Найдем зверей и отомстим»: в Курской области обнаружены тела россиян, замученных карателями ВСУ

«Найдем зверей и отомстим»: в Курской области обнаружены тела россиян, замученных карателями ВСУ

БлокнотРУ В Русском Поречном обнаружены новые тела мирных жителей, зверски убитых боевиками ВСУ.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Для подобных преступников вернуть смертную казнь! А можно и просто их осудить и отдать ЗЭКам на особый, при этом рассказать, что эти звери с людьми сделали! Сомневаюсь, что они после этого жить смогут или захотят!
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5 час.
Павел Ильин
Снова повторяется история. Придет новый хрущев и снова бандеровцы на свободе будут. Надо сейчас их уничтожать! Гуманисты сидят далеко от фронта.
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2 час.
Владимир Гусев
Они очень самоорганизующиеся и при наличии их в сколько нибудь значимом количестве на зоне, они подомнут обычных урок под себя, как сейчас по беспределу УЖЕ делают выходцы из азии. Не дай БОГ! Почитайте на досуге про сучьи войны...
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30 мин.
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