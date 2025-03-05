БлокнотРУ В Русском Поречном обнаружены новые тела мирных жителей, зверски убитых боевиками ВСУ.
«Найдем зверей и отомстим»: в Курской области обнаружены тела россиян, замученных карателями ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Владимир Никитин
Для подобных преступников вернуть смертную казнь! А можно и просто их осудить и отдать ЗЭКам на особый, при этом рассказать, что эти звери с людьми сделали! Сомневаюсь, что они после этого жить смогут или захотят!
Ответить
5 час.
Павел Ильин
Снова повторяется история. Придет новый хрущев и снова бандеровцы на свободе будут. Надо сейчас их уничтожать! Гуманисты сидят далеко от фронта.
Ответить
2 час.
Владимир Гусев
Они очень самоорганизующиеся и при наличии их в сколько нибудь значимом количестве на зоне, они подомнут обычных урок под себя, как сейчас по беспределу УЖЕ делают выходцы из азии. Не дай БОГ! Почитайте на досуге про сучьи войны...
Ответить
30 мин.
Свежие комментарии