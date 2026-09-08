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Пронедра

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Тайны родильно-крестильных обрядов на Руси

Тайны родильно-крестильных обрядов на Руси

Рождение ребёнка на Руси никогда не воспринималось как обычное семейное событие. Это был момент, который связывали с тайной появления новой жизни, продолжением рода и особой связью человека с высшими силами.

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