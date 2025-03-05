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Лекарства, которым не место в вашей домашней аптечке

Лекарства, которым не место в вашей домашней аптечке

Аптечка сегодня есть в каждом доме и ее пополнение происходит практически непрерывно. Далеко не все знают, что именно входит в запас домашних медикаментов и во время редких ревизии неизбежно возникают вопросы.

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