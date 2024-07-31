Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    "Единая Россия" превратилась в "Средняя Азия". Сплошь мигрантское лобби .Володин объяснил ...
  • Ваша Светлость
    И почему я не верю этому попугаю?Володин объяснил ...
  • Горыныч
    Суку посадить, сокамерницам рассказать как она издевается над детьми, таких шалав не любят.В Сибири инспекто...

В Сибири инспектор ПДН на матах унижала мальчика, которого избивает толпа подростков

В Сибири инспектор ПДН на матах унижала мальчика, которого избивает толпа подростков

Сотрудница называла ребенка "чмо" и "говном", которого она заставит мыть унитазы, и заставляла мальчика на себя взять вину за систематические побои Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту неправомерных действий инспектора ПДП в отношении 12-летнего ребенка в Красноярском крае, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Эту пднщицу саму на скамью подсудимых за издевательства над ребёнком, а то, что этого паренька избила стая, так это покрывательство преступления, я так понимаю, опять ржавые звери отличились!!!
Ответить
1 д.
Горыныч
Суку посадить, сокамерницам рассказать как она издевается над детьми, таких шалав не любят.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх