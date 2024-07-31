В Сибири инспектор ПДН на матах унижала мальчика, которого избивает толпа подростков

Сотрудница называла ребенка "чмо" и "говном", которого она заставит мыть унитазы, и заставляла мальчика на себя взять вину за систематические побои Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту неправомерных действий инспектора ПДП в отношении 12-летнего ребенка в Красноярском крае, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
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