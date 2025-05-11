Как защитить сбережения от инфляции

В условиях экономической нестабильности сохранение накоплений становится сложной задачей. Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег, и то, что сегодня кажется надежным завтра, может превратиться в пустую трату.
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