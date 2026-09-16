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Военачальники США, Израиля и арабских стран провели закрытую встречу в Германии

Военачальники США, Израиля и арабских стран провели закрытую встречу в Германии

Высокопоставленные военные представители США, Израиля и ряда арабских государств провели в Германии закрытую встречу, на которой обсудили ход конфликта с Ираном и ситуацию на Ближнем Востоке.

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