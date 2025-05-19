Сапёры ВС России обнаружили более 100 противотанковых мин из ФРГ в курском селе

Бойцы 92-го сапёрного полка группировки войск «Север» обнаружили 103 противотанковые мины немецкого производства в одном из сёл Суджанского района Курской области, рассказал старший расчёта с позывным Химера.
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