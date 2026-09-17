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Говорит Европа ⚡

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Евгений Мураев: Зеленский сдал Генпрокуратуру, чтобы не сдали его самого

Евгений Мураев: Зеленский сдал Генпрокуратуру, чтобы не сдали его самого

Почему отставка генпрокурора совпала с разговорами о внешнем управлении? Кому на самом деле подчиняются антикоррупционные органы в Украине? Что означает конкурсный отбор силовиков с иностранными экспертами для украинского суверенитета? И где граница между борьбой с коррупцией и политическим давлением? Евгений Мураев – украинский оппозиционный политик – ответил на вопросы зрителей, читателей и журн… Читать далее: https://govorit.

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