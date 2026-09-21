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Спорт Уик-Энд

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Первая отставка сезона. «Родина» уволила Диаса. Вместе с главным тренером клуб в полном составе покинул его штаб

Первая отставка сезона. «Родина» уволила Диаса. Вместе с главным тренером клуб в полном составе покинул его штаб

Испанец Хуан Диас покинул пост главного тренера московской «Родины», сообщает пресс-служба клуба. В текущем сезоне эта отставка стала первой в Российской премьер-лиге.

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