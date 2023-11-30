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Коллина об оскорблениях судей: «Это раковая опухоль футбола. Арбитры нужны, чтобы помогать людям играть в футбол»

Коллина об оскорблениях судей: «Это раковая опухоль футбола. Арбитры нужны, чтобы помогать людям играть в футбол»

Глава судейского комитета ФИФА поддержал кампанию Stop Abusing Referees, запущенную Daily Mail с целью защитить арбитров от физического и эмоционального насилия.

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