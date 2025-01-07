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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлсон – 6-й действующий защитник с 700 очками в НХЛ. Бернс лидирует с 894 баллами

Защитник «Вашингтона» сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:4 Б).

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