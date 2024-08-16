Владимир Маслов Прислуга глобократии и капитала глава ВОЗ Гебрейесус объявил в связи со вспышкой "оспы обезьян" режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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